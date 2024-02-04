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Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира

Сийярто: Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира

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Global Look Press

Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружений на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу VRT.

Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия предложила увеличить Европейский фонд мира на €5 млрд в этом году для компенсации странам ЕС поставок оружия Киеву.

«Поскольку поставки вооружений для нас красная черта, мы не будем принимать в этом участие. Но Венгрия не может и не будет мешать другим делать это», — сказал глава МИД Венгрии.

Он также заявил, что Венгрию устраивает решение Евросоюза направить Украине финансовую помощь в размере €50 млрд. Министр отметил, что для Венгрии было важно создание механизма контроля за расходованием средств, направляемых Киеву, а также гарантия неприкосновенности заблокированных средств из еврофондов, причитающихся Венгрии. Сийярто заверил, что оба этих условия соблюдены.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек ЕС большие проблемы из-за решение направить Украине €50 млрд.

Ранее в Польше рассказали, что будет с Украиной без американской помощи.

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