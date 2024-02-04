В Госдуме сочли, что европейцы испугались обнуления своей политики при Трампе

Рассуждения в западных СМИ о выходе США из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах демонстрирует страх европейцев перед обнулением своей политики при новом главе Белого дома, считает депутат от «Единой России» Олег Морозов. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что, если Трампа не уберут с выборов «любым способом», он одержит победу. По мнению депутата, европейские политики это хорошо понимают и опасаются, что «многое поменяется», в связи с чем к нынешним проблемам Европы «добавятся новые». Один из самых острых вопросов при таком развитии событий станет — за что европейцы платили деньги Украине, спрогнозировал парламентарий.

«Европейцы боятся не столько собственно Трампа, сколько обнуления своей политики при Трампе», — сделал вывод Морозов.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о «повороте мышления» Запада после слов о ликвидации НАТО при Трампе.

Похожую точку зрения высказал и зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.