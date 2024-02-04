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Путин проведет заседание Совета по науке и образованию

Путин на следующей неделе проведет заседание госсовета по науке и образованию

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание госсовета по науке и образованию. Об этом сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на «РоссииПавел Зарубин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что глава государства поздравит ученых с 300-летием Российской академии наук (РАН). Кроме того, президент наметил провести совещания с членами правительства и постоянными членами Совбеза РФ. У российского лидера во вторую неделю февраля также запланированы и международные контакты.

До этого стало известно, с кем глава государства встретится на следующей неделе.

В конце января в Госдуме заявили о желании ученых работать в России. Внимание к науке подтверждает и недавняя встреча Путина с главой РАН Геннадием Красниковым. В числе прочего, глава РАН рассказал президенту о новейших научных разработках и их внедрении, в том числе — в сфере медицины.

Ранее российские ученые создали нейросеть для обнаружения диабета по фотографии глаз.

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