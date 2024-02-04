В США объяснили, что означает визит Нуланд в Киев

США пока поддерживают президента Владимира Зеленского в конфликте с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным — об этом говорит приезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Я думаю, что это Зеленский (фаворит Вашингтона. — Прим. ред.), основываясь на визите Нуланд. Они твердо стоят за ним», — сказал он.

Эксперт также отметил, что украинские власти пытаются проводить кадровые перестановки в тот момент, когда российская армия увеличивает давление на позиции ВСУ.

31 января Нуланд прибыла в украинскую столицу с рабочим визитом. По словам американского посла в стране Бриджит Бринк, этот визит должен продемонстрировать «общую преданность» Вашингтона «победе» Киева над Москвой.

Приезд Нуланд в Киев прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные визиты «как правило, добром не кончаются».

Ранее Нуланд заявила, что новое дальнобойное оружие для ВСУ уже едет на фронт.