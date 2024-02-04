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Украину предупредили об уменьшающихся шансах на вступление в НАТО

InfoBRICS: некоторые страны НАТО противятся вступлению Украины в организацию

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Yves Herman/Reuters

Вероятность вступления Украины в НАТО постепенно снижается, так как ряд стран — членов организации выступают против подобного развития событий. Об этом пишет издание InfoBRICS.

По словам обозревателей, в том числе речь идет о Словакии и Венгрии. Эти два государства не только не хотят видеть Киев членом Североатлантического альянса, но и противятся регулярным поставкам западных вооружений в зону конфликта.

США, в свою очередь, считают урегулирование ближневосточного кризиса более приоритетной задачей по сравнению с принятием Украины в состав НАТО. Из-за этого положение Киева становится все более неустойчивым, говорится в статье.

«Это ясно показывает, что Украина для Альянса — просто марионетка, которую никогда и не собирались включать в блок», — добавили авторы материала.

Также журналисты обратили внимание, что в последнее время в НАТО явно прослеживается несовпадение мнений ее стран — членов по важным вопросам. В связи с этим сейчас Североатлантический альянс оказался более разрозненным, чем когда-либо в своей истории.

Ранее глава НАТО назвал Украину «выгодной сделкой» для США.

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