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Слуцкий заявил о «повороте мышления» Запада после слов о ликвидации НАТО при Трампе

Слуцкий: обсуждение выхода США из НАТО при Трампе говорит о повороте мышления

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Petrov Sergey/Global Look Press

Обсуждение в западной прессе вопроса о выходе США из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах говорят о «повороте мышления», считает председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Его слова передает РИА Новости.

Депутат обратил внимание, что союзники пытаются поддержать Североатлантический альянс созданием «надуманных угроз нападения» со стороны России на страны НАТО после победы в украинском конфликте. Страны-члены блока проводят масштабные учения, отметил он.

«Но это опасная игра с огнем, которая может привести к Третьей мировой войне», — предупредил Слуцкий.

Депутат счел НАТО «рудиментом «холодной войны», существование которого поддерживалось после распада Варшавского договора для сохранения однополярного мира во главе с США. Он подчеркнул, что все декларации о том, что, НАТО является оборонительным союзом — «от лукавого».

До этого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин исключил возможность роспуска НАТО в случае прихода к власти в США Дональда Трампа.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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