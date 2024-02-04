В Госдуме оценили вероятность ликвидации НАТО при Трампе

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин исключил возможность роспуска НАТО в случае прихода к власти в США Дональда Трампа. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что при возвращении республиканца в Белый дом внешнеполитический курс США вряд ли изменится.

«Думаю, что внешнеполитический курс Соединенных Штатов Америки коренным образом не претерпит изменения. Да, может быть корректировка какой-то области, но, если говорить, что в этом случае будет распущен блок НАТО Соединенными Штатами Америки, я, откровенно говоря, этого не допускаю», — сказал Швыткин.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс может быть «самораспущен», однако не в ближайшем будущем.

«Мы сегодня видим, страны блока НАТО претерпевают достаточно серьезный кризис, но говорить о том, что они находятся на грани распада на сегодняшний день, я бы не стал. Нужно объективно смотреть на складывающуюся сегодня ситуацию», — заявил депутат.

До этого газета The New York Times писала, что перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать обсуждать способность альянса существовать без лидерства США. Журналисты называют такие неофициальные дискуссии признаком «поразительного поворота мышления», поскольку еще в прошлом году в НАТО говорили о появлении нового единства и обретении целей на фоне начала Россией военной операции на Украине.

Ранее генсек НАТО назвал Украину выгодной сделкой для США.