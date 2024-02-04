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В МИД РФ отвергли обвинения в «военно-техническом сотрудничестве с КНДР»

Руденко: РФ отвергает обвинения в «военно-техническом сотрудничестве с КНДР»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что страна отвергает обвинения США и союзников в сотрудничестве с КНДР в военно-технической сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решительно отвергаем обвинения в «военно-техническом сотрудничестве с КНДР» как голословные и бездоказательные», — сообщил Руденко.

По его словам, российская сторона также донесла до Южной Кореи, что Москва при сотрудничестве с КНДР действует со всей ответственностью перед международным сообществом.

До этого официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия не нарушает никаких международных обязательства в процессе развития взаимовыгодных отношений с КНДР и Ираном.

Журналисты попросили ее прокомментировать публикации ряда западных изданий, согласно которым Москва якобы использует оружие иранского и северокорейского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В то же время корреспонденты поинтересовались, не нарушает ли в таком случае РФ какие-либо международные законодательные акты.

Ранее в США анонсировали введение новых санкций из-за военного сотрудничества РФ с Ираном и КНДР.

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