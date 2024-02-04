Израиль откажется заключать сделку по освобождению заложников «любой ценой»

Правительство Израиля не станет соглашаться ни на какую сделку с палестинским движением ХАМАС, если она будет предполагать освобождение заложников «любой ценой». Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

Глава правительства уточнил, что власти страны постоянно пытаются договориться об освобождении израильских граждан из плена. При этом он исключил возможность освобождения палестинских террористов, которые находятся в тюрьмах на территории еврейского государства, в обмен на возвращение заложников.

«Как я подчеркнул в широком кабинете министров — мы не пойдем на любую сделку и на сделку любой ценой», — добавил Нетаньяху.

4 февраля израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху призвал не рассматривать заключение сделки с ХАМАС как единственный способ освобождения плененных людей. Он назвал подобные мысли «ментальным застоем» и подчеркнул, что еврейская мораль не возлагает на власти страны полную ответственность за освобождение заложников.

До этого в министерстве иностранных дел Катара заявили, что Израиль согласился на предложение ввести режим прекращения огня на территории сектора Газа. По словам представителя внешнеполитического ведомства, также посредники получили положительную реакцию со стороны палестинского движения.

Однако позже советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман опроверг данную информацию. Аналогичное заявление сделали представители ХАМАС.

Ранее в сенате США назвали лучший способ снизить напряженность в зоне палестино-израильского конфликта.