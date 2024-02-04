Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, с кем Путин встретится на следующей неделе

У Путина на неделе будут международные контакты и ряд совещаний

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

У президента России Владимира Путина на неделе запланированы международные контакты и ряд совещаний. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Отмечается, что у Путина запланированы международные контакты, совещания с правительством и постоянными членами Совбеза РФ.

Кремль пока не публиковал официальный график президента на следующую неделю.

До этого президент России Владимир Путин пошутил над министром финансов Антоном Силуановым во время закрытой части совещания по развитию Санкт-Петербурга.

Путин провел совещание в Петербурге 26 января. Там же он принял участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода «Ленинград».

Также на минувшей неделе Путин приехал в гости домой к сотруднику тульского областного клинического онкологического диспансера.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами