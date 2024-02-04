Стало известно, с кем Путин встретится на следующей неделе

У президента России Владимира Путина на неделе запланированы международные контакты и ряд совещаний. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Отмечается, что у Путина запланированы международные контакты, совещания с правительством и постоянными членами Совбеза РФ.

Кремль пока не публиковал официальный график президента на следующую неделю.

До этого президент России Владимир Путин пошутил над министром финансов Антоном Силуановым во время закрытой части совещания по развитию Санкт-Петербурга.

Путин провел совещание в Петербурге 26 января. Там же он принял участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода «Ленинград».

Также на минувшей неделе Путин приехал в гости домой к сотруднику тульского областного клинического онкологического диспансера.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».