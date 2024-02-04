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Власти заявили, что продолжат строительство в Лисичанске

Хуснуллин: стройка в Лисичанске продолжится, несмотря ни на что

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заявил, что строительство в Лисичанске будет продолжаться, несмотря ни на что. Об этом сообщает ТАСС.

«106 тысяч человек живут сейчас в Лисичанске — мужественные люди. <…> Люди живут, идут ремонты, идут стройки, идет восстановление, несмотря ни на что. Поэтому я думаю, что у нас все получится», — поделился Хуснуллин.

Он добавил, что президент России Владимир Путин поручил к 2030 году привести все направления жизнедеятельности в Донбассе и Новороссии к среднероссийскому уровню.

До этого в СК РФ заявили, что намерены дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к обстрелу города Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР).

В настоящее время сотрудники ведомства расследуют атаку украинских войск на населенный пункт.

Ранее в Государственной думе РФ назвали «актом беспомощности» удар ВСУ по пекарне в Лисичанске.

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