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Израильского министра раскритиковали за слова против Байдена

Израильского министра Бен-Гвира раскритиковали за слова против Байдена

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Global Look Press

Лидер оппозиции в кнессете (израильский парламент. — Прим. «Газеты.Ru») Яир Лапид и министр без портфеля Бени Ганц резко раскритиковали главу министерства национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за его интервью Wall Street Journal. Об этом сообщает Times of Israel.

Как написал на своей странице в соцсети X Лапид, интервью Бен-Гвира, в котором тот критикует президента США Джо Байдена, бьет по безопасности и международному положению Израиля, и это доказывает, что министр «ничего не понимает во внешней дипломатии».

Ганц же заявил, что критика союзников допустима, однако выражать ее нужно на совместных форумах, а не в комментариях СМИ. Он также призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху приструнить Бен-Гвира, так как его действия наносят Израилю ущерб.

В интервью WSJ, которое опубликовали 4 февраля, Итамар Бен-Гвир подверг критике администрацию Байдена. Он заявил, что вместо оказания поддержки израильской стороне Белый дом шлет гуманитарную помощь Палестине, которая впоследствии попадает в руки движения ХАМАС. Министр также отметил, что при Трампе «поведение США было бы совершенно другим».

Ранее в США нашли путь к деэскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.

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