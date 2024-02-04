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Стало известно о планах Турции выступить мирным гарантом для Палестины

Sabah: Турция готова быть гарантом для Палестины за счет военного присутствия

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Hasnoor Hussain/Reuters

Турция готова выступить в роли гаранта безопасности для Палестины, используя «политическое и военное присутствие» в регионе. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.

«Турция также отмечает, что готова стать одним из гарантов мира на палестинской стороне своим гуманитарным, политическим и военным присутствием», — говорится в тексте.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что конфликт в Газе, который на данный момент не находит решения, способен спровоцировать новые конфликты, что сейчас и происходит.

Он призвал мировое сообщество поддержать усилия к постоянному прекращению огня на территории палестинского анклава, отметив, что ряд государств поддержали действия Израиля в борьбе с ХАМАС.

По словам Фидана, без учета прав и законных интересов как Палестины, так и Израиля, урегулировать конфликт не получится. Приоритет безопасности еврейского государства в ущерб палестинскому народу не принесет мира, считает глава МИД Турции.

Ранее арабские страны потребовали от Израиля гарантий по палестинской государственности.

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