В Минздраве оценили политизацию отношений в медицине

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что политизация гуманитарного сотрудничества в сфере медицины недопустима, но подобные ситуации случаются. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть элементы, конечно. Многие встречи пытаются использовать как площадки для политизации гуманитарного сотрудничества», — поделился Мурашко.

В качестве примера он привел Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения. По словам министра, Россия принимала участие в одном из недавних мероприятий, но 25 других стран-участниц оказались недовольны этим фактом. При этом бюро повело себя корректно, предоставив РФ площадку наравне со всеми.

До этого Мурашко говорил, что Россия за последние пять лет достигли прорывных результатов в онкологии.

За пять лет выросли скорость и качество диагностики. Министр подчеркнул, что свыше 60% опухолей выявляются на первой-второй стадии.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.