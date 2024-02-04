В МИД РФ назвали причину роста напряженности на Корейском полуострове

Россия считает главным источником роста напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом провокационную политику Соединенных Штатов. Об этом на встрече с представителями МИД Южной Кореи заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, его тезисы опубликованы на сайте российского МИД.

«С российской стороны высказаны серьезные опасения в связи с резкой эскалацией напряженности в субрегионе. Со всей определенностью было указано на то, что ее главным источником является безответственная провокационная политика Вашингтона», — заявил Руденко.

По словам дипломата, США, преследуя свои цели, подталкивают союзников к агрессии, чреватой непредсказуемыми последствиями, и это следует немедленно прекратить. Россия же, пообещал Руденко, продолжит сотрудничать с КНДР и поддерживать стабильность в регионе.

До этого в МИД Южной Кореи заявили, что Москва и Сеул заинтересованы в продолжении диалога, касающегося ядерной проблемы на Корейском полуострове.

Ранее Южная Корея выразила протест России из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.