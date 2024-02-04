В США нашли путь к деэскалации конфликта между Израилем и ХАМАС

Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что лучшим шансом к деэскалации конфликта между Израилем и ХАМАС является освобождение оставшихся заложников, взятых в плен в начале конфликта. Его слова приводит MSNBC.

По мнению Кейна, сделка также поможет снизить напряженность между повстанцами-хуситами в Йемене, США и их союзниками в регионе.

«Я думаю, что сейчас есть только один путь к деэскалации... США должны энергично добиваться этого, и это очень важно — сделки по освобождению заложников, все еще удерживаемых ХАМАС», — сказал Кейн.

Как отметил сенатор, ключом к деэскалации на Ближнем Востоке является спасение заложников. Их освобождение должно стать «гуманитарным императивом», считает Кейн.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что посредники в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и палестинскими группировками предлагают установить перемирие в секторе Газа на шесть недель.

До этого представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари телеканалу Al Jazeera заявил, что Израиль дал согласие на предложение посредников по прекращению огня на территории сектора Газа, которое выдвигал ХАМАС.

Ранее Нетаньяху предупредил, что не будет освобождать заложников в Газе любой ценой.