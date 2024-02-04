РФ и Южная Корея обозначили заинтересованность в связях по ядерной проблеме

Москва и Сеул заинтересованы в продолжении диалога, касающегося ядерной проблемы на Корейском полуострове. Об этом сообщили в южнокорейском министерстве иностранных дел, передает ТАСС.

На неделе в столице азиатской республики прошли двусторонние консультации, в которых приняли участие заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко и специальный представитель МИД Республики Корея Ким Гон. Встреча состоялась 2 февраля.

«Стороны согласились, что поддержание коммуникации по ядерной проблеме Северной Кореи соответствует интересам двух стран», — говорится в заявлении иностранного дипломатического ведомства.

Кроме того, в ходе консультаций Ким Гон обратил внимание на якобы имеющее место «военное сотрудничество» между Москвой и Пхеньяном. Он отметил, что такое взаимодействие представляет угрозу для безопасности Корейского полуострова и Европы.

По данным агентства, в рамках зарубежной поездки Андрей Руденко также провел встречу с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чон Бён Воном. Более того, российский дипломат принял участие в переговорах с первым заместителем главы внешнеполитического ведомства республики Ким Хон Гюном.

Ранее в МИД РФ призвали США изменить «взрывоопасную» политику на Корейском полуострове.