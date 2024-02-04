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В МИД Британии заявили, что время в украинском конфликте играет на стороне Запада

Кэмерон: время в конфликте на Украине играет на стороне западных стран

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Alberto Pezzali/AP

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что время играет на стороне Киева и Запада в конфликте России с Украиной. Об этом политик заявил в интервью газете Sunday Times.

«Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина», — считает Кэмерон.

По мнению главы британского МИД, Россия «потерпела крупное стратегическое поражение», когда вступила в конфликт, и именно это Кэмерон намерен донести до Дональда Трампа, если тот одержит победу на президентских выборах в США в 2024 году.

До этого Кэмерон заявил, что украинский конфликт стал вызовом нынешнему поколению британцев, добавив, что этот вопрос для Лондона остается «абсолютным приоритетом номер один». Он также говорил, что США якобы удалось уничтожить половину вооружения РФ, потратив 10% оборонного бюджета.

Ранее в британском МИД заявили о готовности Запада годами помогать Украине.

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