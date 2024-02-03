МИД прокомментировал удар ВСУ по Лисичанску

ВСУ обстреляли жилые районы Лисичанска из поставленного западом оружия. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, об этом свидетельствуют предварительные данные.

«Новый теракт — «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза», — заявила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, произошедшее доказывает террористическую сущность украинского режима.

«Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД предложила парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима — выпить чашечку кофе с корнетто и попали под обстрел.

Дипломат обратила внимание, что Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма и будет ждать от от них безоговорочного осуждения этого преступления против мирных граждан ЛНР.

До этого под завалами обстрелянной ВСУ пекарни в ЛНР обнаружили еще 10 человек.

Ранее Захарова заявила, что РФ ждет от международных организаций осуждения удара ВСУ по Лисичанску.