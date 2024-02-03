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МИД прокомментировал удар ВСУ по Лисичанску

МИД РФ: ВСУ обстреляли жилые районы Лисичанска из поставленного западом оружия

ВСУ обстреляли жилые районы Лисичанска из поставленного западом оружия. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, об этом свидетельствуют предварительные данные.

«Новый теракт — «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза», — заявила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, произошедшее доказывает террористическую сущность украинского режима.

«Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД предложила парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима — выпить чашечку кофе с корнетто и попали под обстрел.

Дипломат обратила внимание, что Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма и будет ждать от от них безоговорочного осуждения этого преступления против мирных граждан ЛНР.

До этого под завалами обстрелянной ВСУ пекарни в ЛНР обнаружили еще 10 человек.

Ранее Захарова заявила, что РФ ждет от международных организаций осуждения удара ВСУ по Лисичанску.

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Удар HIMARS по Лисичанску
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