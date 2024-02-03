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Конгресс США рассмотрит выделение дополнительной помощи Израилю на $17,6 млрд

Axios: конгресс США рассмотрит выделение $17,6 млрд Израилю на следующей неделе

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Nathan Howard/Reuters

Палата представителей США рассмотрит выделение пакета помощи Израилю на сумму $17,6 млрд на следующей неделе. Письмо спикера Палаты представителей США Майка Джонсона соответствующего содержания было опубликовано на портале Axios.

Обращаясь к другим республиканцам, Джонсон подчеркнул, что одним из первых законопроектов, рассмотренных Конгрессом после его прихода на пост спикера, стал законопроект о дополнительных расходах на помощь Израилю на сумму $14,3 млрд.

Текст законопроекта был опубликован республиканцем из Палаты представителей Кеном Кэлвертом. Предполагается, что из $17,6 млрд помощи $4 млрд будет выделено на поддержку системы ПВО Израиля «Железный купол», $1,2 млрд на защиту системы устранения ракет малой дальности «Железный луч». Отдельно программа выделяет $3,3 млрд на поддержку операций США в регионе, которые станут ответом на нападение ХАМАС на Израиль.

До этого заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что ракеты GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине.

Нуланд отметила, что помимо поставки новых дальнобойных высокоточных боеприпасов США будут помогать Украине восстанавливать оборонную промышленность для продолжения противостояния с Россией.

Ранее Байден заявил, что США должны продолжать помогать Украине.

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