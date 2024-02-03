Россия будет ждать от международного сообщества осуждения удара ВСУ по Лисичанску

Российские власти ожидают от профильных международных организаций осуждения террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание хлебопекарни-кафе Лисичанска. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, российские дипломаты проинформируют международное сообщество об очередном акте терроризма «со стороны банды» украинского лидера Владимира Зеленского.

«Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», — подчеркнула Захарова.

Она призвала европейцев задуматься о том, куда идут их налоги: на эти деньги закупают системы вооружений и отправляют ВСУ, которые наносят удары по мирным гражданам ЛНР и ДНР.

До этого первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин счел массированный удар по мирным жителям очередным терактом украинской армии. Его видеообращение опубликовал Telegram-канал правительства региона.

Ранее стало известно, что разбор завалов обстрелянной ВСУ пекарни в Лисичанске не будут прерывать на ночь.