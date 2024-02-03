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Попытки ЕС ввести новые санкции против России сочли несерьезными

Сийярто: попытки ЕС ввести новые санкции против России выглядят несерьезно 

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Global Look Press

Попытки Евросоюза ввести новые рестрикции против России выглядят несерьезно. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Он отметил, что Европейская комиссия готовит 13-й, пакет санкций против России. Сийярто счел это нелегкой работой, так как ограничения уже затронули практически все отрасли российской промышленности и банковскую сферу. Поиск организаций и физлиц, которые не включены в санкционный список требует все больших трудозатрат.

«Думаю, что эти усилия делают политику санкций, которая уже провалилась, просто несерьезной», — сказал Сийярто.

По его словам, ЕС явно хотят «собрать демонстрационный пакет».

В конце января стало известно, что Венгрия хочет продолжить транзит российской нефти в ЕС через Украину. По мнению Сийярто, венгерские компании не должны попадать в украинский список «международных спонсоров войны».

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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