Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда может быть подписан договор о безопасности ФРГ и Украины

FAZ: договор о безопасности ФРГ и Украины может быть подписан в феврале

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Договор о партнерстве между ФРГ и Украиной в области безопасности может быть подписан уже в текущем месяце, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что черновой вариант соглашения уже готов, а подписать его планируется на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится 16–18 февраля.

При этом подробности соглашения в статье не приводятся, а в кабмине ФРГ эту информацию не подтвердили. При этом в немецком правительстве напомнили о недавнем телефонном разговоре канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, в котором поднималась эта тема.

12 января Сунак посетил Киев с официальным визитом, по итогам которого глава британского правительства и Зеленский подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в области безопасности. Документ закрепил меры по поддержке Украины со стороны Британии, включая обмен разведывательными данными и взаимодействие в оборонно-промышленной сфере.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано в соглашении по безопасности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами