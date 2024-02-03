Стало известно, когда может быть подписан договор о безопасности ФРГ и Украины

Договор о партнерстве между ФРГ и Украиной в области безопасности может быть подписан уже в текущем месяце, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что черновой вариант соглашения уже готов, а подписать его планируется на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится 16–18 февраля.

При этом подробности соглашения в статье не приводятся, а в кабмине ФРГ эту информацию не подтвердили. При этом в немецком правительстве напомнили о недавнем телефонном разговоре канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, в котором поднималась эта тема.

12 января Сунак посетил Киев с официальным визитом, по итогам которого глава британского правительства и Зеленский подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в области безопасности. Документ закрепил меры по поддержке Украины со стороны Британии, включая обмен разведывательными данными и взаимодействие в оборонно-промышленной сфере.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано в соглашении по безопасности.