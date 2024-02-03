Названа дата проведение срочного заседания СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии

Россия запросила на понедельник, 5 февраля, срочное заседание СБ ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

»<…> только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — указал Полянский.

Он уточнил, что заседание собираются назначить на 16:00 по времени Нью-Йорка (полночь по Москве) 5 февраля.

До этого Россия уже настаивала на рассмотрении ситуации в Сирии и Ираке по линии СБ ООН. Об этом сообщили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что Вашингтон поверил в свою безнаказанность и продолжает сеять «разрушение и хаос на Ближнем Востоке».

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.