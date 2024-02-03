Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США признали, что предали Украину

Forbes: США предали Украину, сокращая помощь Киеву

close
100%
Rod Lamkey/Global Look Press

Соединенные Штаты, сокращая помощь Украине и фактически отказываясь выделять ей еще $61 млрд, тем самым предали Киев. Об этом пишет американский журнал Forbes.

«Когда в конце декабря помощь США Украине закончилась, а пророссийские республиканцы в конгрессе США отказались голосовать по предложению Джо Байдена потратить еще 61 миллиард долларов на военные нужды, артиллерийские батареи Украины первыми почувствовали это предательство», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что еще недавно, летом 2023 года, украинская артиллерия якобы «имела паритет, если не превосходство, с российской артиллерией». Сегодня, констатирует издание, РФ имеет пятикратное преимущество над ВСУ по снарядам.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что успех российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зависит от быстрой реакции на средства поражения и разведки, которые применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

До этого обозреватель хорватского издания Advance Ф. Вукович сообщал, что Польша и Венгрия могут приступить к «разделу» территории Украины, если ее войска потерпят поражение в конфликте с Россией.

Ранее экс-советник Пентагона признал, что Россия стала более сплоченной и мощной.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами