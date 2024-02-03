Соединенные Штаты, сокращая помощь Украине и фактически отказываясь выделять ей еще $61 млрд, тем самым предали Киев. Об этом пишет американский журнал Forbes.

«Когда в конце декабря помощь США Украине закончилась, а пророссийские республиканцы в конгрессе США отказались голосовать по предложению Джо Байдена потратить еще 61 миллиард долларов на военные нужды, артиллерийские батареи Украины первыми почувствовали это предательство», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что еще недавно, летом 2023 года, украинская артиллерия якобы «имела паритет, если не превосходство, с российской артиллерией». Сегодня, констатирует издание, РФ имеет пятикратное преимущество над ВСУ по снарядам.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что успех российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зависит от быстрой реакции на средства поражения и разведки, которые применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

До этого обозреватель хорватского издания Advance Ф. Вукович сообщал, что Польша и Венгрия могут приступить к «разделу» территории Украины, если ее войска потерпят поражение в конфликте с Россией.

Ранее экс-советник Пентагона признал, что Россия стала более сплоченной и мощной.