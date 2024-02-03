В Финляндии объяснили, почему не собираются открывать границу с Россией

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Финляндия не может открыть границу с Россией на фоне попыток многих людей нелегально въехать в скандинавскую страну. Об этом он сказал в утреннем эфире общественного вещателя Yle.

«По нашим сведениям, за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию. Очевидно, что мы не можем открыть границу», — сказал премьер.

Орпо отметил, что речь идет о тысячах людей. Также он призвал разработать способы, которые не позволят людям нелегально пересекать закрытую границу.

До этого пограничная служба Финляндии закрывала КПП дважды. Сначала автомобильные пункты пропуска закрыли с 30 ноября по 14 декабря 2023 года. Затем два КПП были открыты. Поток мигрантов возобновился. Кабмин принимал решение продлить закрытие границы до 14 января.

На текущий момент восточная граница Финляндии закрыта, согласно действующему решению, до 11 февраля. Вероятно, ограничения продлят.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.