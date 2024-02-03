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В МИД РФ осудили удары США по Сирии и Ираку

Удары США по Сирии и Ираку являются нарушением международного права

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AP

Россия категорически осуждает удары Соединенных Штатов по Сирии и Ираку и добивается срочного рассмотрения этого вопроса в Совбезе ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, авиаудары стратегических бомбардировщиков США по территории Ирака и Сирии демонстрируют полное пренебрежение Белым домом нормами международного права. Дипломат заявила, что атаки имеют своей целью дальнейшее разжигание конфликта на Ближнем Востоке.

«Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона», – сказала Захарова, добавив, что авиационная операция США на Ближнем Востоке стала крупнейшей с 2003 года.

В ночь на 28 января военную базу США на границе Сирии и Иордании атаковал беспилотник. Как отмечается, данный случай стал первым с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе.

В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим Ирану и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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