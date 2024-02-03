Трамп оценил оскорбления Байдена в свой адрес

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал направленные на него оскорбления с использованием обсценной лексики со стороны действующего главы государства Джо Байдена. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на письма предвыборного штаба экс-хозяина Белого дома.

По информации издания, одно из таких писем получили сторонники политика. В нем говорилось, что Байден назвал своего предшественника «больным придурком» и использовал другие неприличные выражения для его описания. При этом Трамп подчеркнул, что на самом деле нынешний президент страны думает так о каждом поддерживающем его человеке.

Также штаб бывшего американского лидера распространил письмо, посвященное сбору средств на проведение предвыборной кампании. В нем 45-й глава государства отметил, что Хилари Клинтон и другие его политические оппоненты не раз публично оскорбляли его самого и избирателей.

«Клинтон называет нас жалкими. Байден будет плевать на нас и называть нас каждым ругательным словом в словаре», — заявил Трамп.

Экс-хозяин Белого дома добавил, что в случае победы на предстоящих выборах он вместе со сторонниками будет демонстративно смеяться в день оглашения результатов. В то же время представитель его предвыборного штаба обвинил текущего президента США в «позорном» поведении, но посчитал его неудивительным.

3 февраля газета Politico сообщила, что Байден неоднократно критиковал Трампа и при этом не стеснялся в выражениях. В материале уточнялось, что в разных ситуациях глава государства называл предшественника «чертовым засранцем» и «больным придурком».

Ранее Байден публично высмеял Трампа, назвав его неудачником.