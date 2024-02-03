Французский политик призвал ликвидировать НАТО и ЕС

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал распустить Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз из-за усилившейся риторики о разжигании войны с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

«Вот и румынский генерал проболтался: «Война идет не между Украиной и Россией, а между «демократическим миром» и Россией, то есть НАТО против России: очевидно! Давайте остановим этот стремительный бросок к катастрофе, немедленно ликвидировав ЕС и НАТО!» — говорится в публикации.

Политик отметил, что все больше западных официальных лиц настраивают общество на войну с Россией.

Кроме этого, Филиппо писал, что президент Франции Эммануэль Макрон приближает ядерную войну с Россией. Также он уверен, что страны Запада пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против РФ.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.