Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал страны ЕС ежегодно выделить 1% от ВВП всех стран блока на помощь Киеву, это около €160 млрд в год. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу NTV.

«Срочно необходима более высокая цель: один процент экономического производства ЕС, что составит около 160 миллиардов евро в год. Это большие деньги, которые в первую очередь должны заработать наши союзники, и мы это тоже понимаем. Но если вы не сделаете этого сегодня, у Путина может оказаться больше выносливости», — заявил Мельник.

По его мнению, Западу необходимо «сделать гораздо больше» с точки зрения помощи Украине.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) спровоцировала прокси-войну с РФ, чем лишь укрепила ее позиции в мире.

Ранее на Украине подтвердили, что атакуют Крым полученными от Запада ракетами.