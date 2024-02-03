Российский посол назвал неприемлемыми заявления МИД Южной Кореи об СВО

Сообщения в СМИ Южной Кореи со ссылкой на МИД страны об СВО на Украине являются неприемлемыми. Такое заявление сделал посол России в Сеуле Георгий Зиновьев во время встречи в МИД Южной Кореи, передает пресс-служба посольства.

«Был подчеркнут неприемлемый характер распространенных в связи с высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства от 2 февраля в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД РК сообщений, в том числе касающихся специальной военной операции ВС РФ на Украине», — сказано в заявлении.

3 февраля министерство иностранных дел Южной Кореи назвало «невежественными и предвзятыми» заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что риторика Сеула имеет своей целью скрыть агрессивные планы по отношению к КНДР.

После этого МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за критики президента.

1 февраля Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Пхеньяна. Дипломат назвала тенденциозным заявление президента Южной Кореи о КНДР.

Ранее МИД РФ призвал США изменить «взрывоопасную» политику на Корейском полуострове.