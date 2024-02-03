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В Совфеде рассказали о корнях украинского конфликта

Сенатор Карасин: конфликт на Украине стал результатом ошибочной политики Запада

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что украинский конфликт является прямым результатом ошибочной политики Запада после распада СССР по продвижению НАТО на восток. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Все мыслящие политики должны усвоить, что самая серьезная, долгосрочная ошибка Запада после распада Советского Союза состояла в залихватском решении начать продвигать к границам России военный блок НАТО. Происходящее сегодня на Украине и вокруг нее — это прямой результат указанного решения, сдобренный многими десятилетиями целевой работы по стимулированию украинского национализма, который перерос сейчас в откровенный, тупой нацизм», — подчеркнул Карасин.

Он отметил, что в сложившейся ситуации Россия правомерно сражается за свою стратегическую безопасность.

До этого Карасин назвал «значимым шлепком» для Украины решения Международного суда ООН по иску Украины против России.

Ранее в Совфеде назвали бредом идею Киева о ядерном разоружении России.

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