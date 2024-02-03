В МИДе упрекнули Финляндию за присоединение к политике Запада по борьбе с Россией

Власти Финляндии «пренебрегают принципами демократии», обращаясь к политике коллективного Запада по противостоянию всему русскому. Об этом официальный представитель МИД РФ заявила, комментируя планы Хельсинки запретить продажу недвижимости российским гражданам в Финляндии.

По ее словам, нынешние финские власти лишь на словах привержены ценностям свободы, демократии и незыблемости частной собственности, а в действительности же «готовы ими безоглядно пренебречь».

Захарова напомнила, что решений по новому ограничению прав граждан РФ со стороны Хельсинки пока не принято, но обратила внимание, что оно противоречит действующим финским законам.

«Остаётся неясным, как стремление узаконить сегрегационные по своей сути действия, направленные против определенной категорий лиц исключительно по признаку их гражданства, сочетается в головах авторов этой инициативы с пока ещё действующими положениями финского законодательства в сфере обеспечения прав человека», — добавила дипломат.

27 января в Финляндии рабочая группа начала изучение закона о запрете на покупку недвижимости в стране для граждан России, о чем объявил финский министр обороны Антти Хяккянен.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.