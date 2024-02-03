Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИДе упрекнули Финляндию за присоединение к политике Запада по борьбе с Россией

Захарова: Финляндия готова пренебречь демократией ради противостояния России

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Власти Финляндии «пренебрегают принципами демократии», обращаясь к политике коллективного Запада по противостоянию всему русскому. Об этом официальный представитель МИД РФ заявила, комментируя планы Хельсинки запретить продажу недвижимости российским гражданам в Финляндии.

По ее словам, нынешние финские власти лишь на словах привержены ценностям свободы, демократии и незыблемости частной собственности, а в действительности же «готовы ими безоглядно пренебречь».

Захарова напомнила, что решений по новому ограничению прав граждан РФ со стороны Хельсинки пока не принято, но обратила внимание, что оно противоречит действующим финским законам.

«Остаётся неясным, как стремление узаконить сегрегационные по своей сути действия, направленные против определенной категорий лиц исключительно по признаку их гражданства, сочетается в головах авторов этой инициативы с пока ещё действующими положениями финского законодательства в сфере обеспечения прав человека», — добавила дипломат.

27 января в Финляндии рабочая группа начала изучение закона о запрете на покупку недвижимости в стране для граждан России, о чем объявил финский министр обороны Антти Хяккянен.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами