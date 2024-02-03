В Литве не хотят запрещать своим спортсменам соревноваться с россиянами

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что в республике не видят необходимости на законодательном уровне запрещать своим спортсменам соревноваться с Россией и Белоруссией, поскольку «федерации сами берут на себя ответственность». Слова министра приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Я не думаю, что Литве сейчас следует (вводить запрет на законодательном уровне. – Прим. ред.), поскольку мы видим деятельность федераций, такие матчи с российскими или белорусскими спортсменами не проводятся, мы видим, что федерации сами берут на себя ответственность и решают. Я не думаю, что имело бы смысл вмешиваться сверху», — считает Якштас.

В сообщении агентства отмечается, что литовское министерство науки и спорта рекомендует спортивным федерациям не участвовать в соревнованиях, где выступают российские и белорусские спортсмены.

До этого сейм Латвии запретил своим спортсменам соревноваться со сборными России и Белоруссии. Согласно принятым сеймом поправкам к Закону о спорте, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены российские и белорусские команды.

Ранее в МИД назвали расизмом запрет Латвии соревноваться с командами из России.