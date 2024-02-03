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В Кремле обвинили США в желании продолжить конфликт на Украине

Песков заявил, что США провоцируют Украину на продолжение конфликта

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Соединенные Штаты продолжают провоцировать Украину на продолжение конфликта с Россией, но это не может повлиять на ход и результаты специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале последнего.

По словам представителя Кремля, США являются прямым участником конфликта на Украине, сохраняют и повышают степень своей прямой вовлеченности в происходящее в республике, продолжают провоцировать Киев на продолжение военных действий.

«И это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

Также Песков прокомментировал поездку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд на Украину на этой неделе.

1 февраля госпожа Нуланд сообщила, что США отправили на Украину высокоточные управляемый ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), и что совсем скоро они будут в зоне боевых действий.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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