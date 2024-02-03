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В Британии поддержали право США отвечать на нападения

Sky News: правительство Британии поддержало право США отвечать на нападения

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1st Lt. Cameron Silver/U.S. Air/Global Look Press

Правительство Великобритании поддерживает право Соединенных Штатов отвечать на удары по американским военнослужащим на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил представитель британского кабмина, комментируя удары американских ВВС по территории Сирии и Ирака, сообщает телеканал Sky News.

«Соединенное Королевство и США — верные союзники. Однако мы поддерживаем их право отвечать на нападения», — сказал представитель правительства, отказавшись при этом комментировать проведенную Пентагоном операцию.

В ночь на 28 января беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Отмечалось, что это случай стал первым с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе.

В ответ на это американские силы атаковали более чем 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним формированиям в Ираке и Сирии.

Ранее в Евросоюзе назвали ситуацию на Ближнем Востоке критической.

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