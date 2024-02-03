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В Бельгии оценили посредничество Турции при экспорте украинского зерна

Глава МИД Бельгии призвал перезапустить посредничество Турции по зерну Украины

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Nina Lyashonok/AP

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявил, что международному сообществу стоит подумать о перезапуске посреднической роли Турции при поставках украинского зерна. Его слова приводит РИА Новости.

В субботу, 3 февраля, в Брюсселе состоялась неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств из стран — членов Европейского союза. Одной из тем обсуждения стало развитие отношений регионального содружества и Анкары.

«Турция — наш важный партнер. <...> Она продемонстрировала способность выполнять роль посредника, в частности, в вопросе экспорта украинского зерна», — подчеркнул Лябиб.

Он добавил, что в данный момент вопрос о поставках зерна с Украины «заблокирован». Но, по мнению бельгийского министра, всем заинтересованным сторонам необходимо подумать о возможности «перезапустить диалог».

18 января украинский посол в Анкаре Василий Боднар заявил, что Киев ведет «определенные переговоры» по поиску нового формата экспорта зерна после выхода РФ из черноморской инициативы. При этом на следующий день агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице сообщило, что власти республики не участвуют ни в каких переговорах по альтернативам зерновой сделке.

Ранее в МИД РФ назвали условие для возобновления продовольственной сделки.

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