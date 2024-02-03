МИД Южной Кореи обрушился с обвинениями на Захарову

Министерство иностранных дел Южной Кореи назвало «невежественными и предвзятыми» заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что риторика Сеула имеет своей целью скрыть агрессивные планы по отношению к КНДР. Заявление МИД Южной Кореи приводит РИА Новости.

«Заявления представителя (МИД РФ. – Прим. ред.) Захаровой недостойны представителя МИД страны, они грубы, невежественны и предвзяты», — сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечает агентство, Захарова ранее заявляла о том, что соответствующая риторика Южной Кореи выглядит одиозно на фоне совместных военных учений Вашингтона и Сеула.

До этого президент Южной Кореи Юн Сок Ёль раскритиковал действующую в КНДР власть, назвав ее «неразумной» группировкой и «наследственным тоталитарным режимом».

В Северной Корее заявляли, что провокационные действия Соединенных Штатов могут привести к войне на Корейском полуострове, которая, в свою очередь, выльется в ядерный конфликт.

Ранее на Украине заявили об эффективном партнерстве России и Северной Кореи.