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МИД Южной Кореи обрушился с обвинениями на Захарову

В Сеуле считают слова Захаровой о положении на Корейском полуострове предвзятыми

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министерство иностранных дел Южной Кореи назвало «невежественными и предвзятыми» заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что риторика Сеула имеет своей целью скрыть агрессивные планы по отношению к КНДР. Заявление МИД Южной Кореи приводит РИА Новости.

«Заявления представителя (МИД РФ. – Прим. ред.) Захаровой недостойны представителя МИД страны, они грубы, невежественны и предвзяты», — сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечает агентство, Захарова ранее заявляла о том, что соответствующая риторика Южной Кореи выглядит одиозно на фоне совместных военных учений Вашингтона и Сеула.

До этого президент Южной Кореи Юн Сок Ёль раскритиковал действующую в КНДР власть, назвав ее «неразумной» группировкой и «наследственным тоталитарным режимом».

В Северной Корее заявляли, что провокационные действия Соединенных Штатов могут привести к войне на Корейском полуострове, которая, в свою очередь, выльется в ядерный конфликт.

Ранее на Украине заявили об эффективном партнерстве России и Северной Кореи.

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