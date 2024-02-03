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Медведев раскрыл стратегию России на Западе

Медведев: Россия должна всячески поддерживать несистемную оппозицию на Западе

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо поддерживать несистемную оппозицию на Западе, помогая ей достичь приемлемых результатов на выборах. Об этом Медведев сообщил в своем Telegram-канале.

«Несистемная оппозиция есть и на Западе. <…> Наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах. Глядишь, кто-то из них и превратится из несистемных оппозиционеров в новую часть политического истеблишмента», — считает Медведев.

Заместитель председателя также отметил, что западная оппозиция «не желает гибели своему Отечеству», однако есть в любой стране ЕС и в США.

По словам политика, приход такой оппозиции к государственному управлению на Западе «способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире».

Он отметил, что в этой связи нынешние лидеры США и стран Европы «боятся» несистемную оппозицию на Западе.

До этого Медведев заявлял, что солдаты стран НАТО в случае размещения на Украине станут законной целью для российской армии.

Ранее Медведев заявил, что Украина пытается бросить вызов не только России.

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