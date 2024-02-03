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Стало известно, в каком случае Зеленский не получит помощь Запада

Asia Times: Зеленский не получит помощь Запада, если не победит коррупцию

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Efrem Lukatsky/AP

Лидеру Украины Владимиру Зеленскому будет сложно рассчитывать на продолжение поставок западной помощи на фоне продолжающихся коррупционных скандалов в армии. Об этом пишет издание Asia Times.

«Любые предполагаемые доказательства нецелевого использования средств затрудняют международным сторонникам Киева победу в споре о продолжении поддержки», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Венгрия, Словакия и правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) использовали «неоспоримую коррупцию» как один из аргументов против дальнейшей помощи Украине.

Кроме того, аналогичным образом, в Соединенных Штатах республиканцы утверждают, что отсутствие надзора может означать, что помощь США будет перенаправлена на наполнение карманов коррумпированных чиновников.

До этого американские конгрессмены отреагировали на коррупционный скандал в ВСУ, обратив внимание американских властей на то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, а выделяемые Киеву средства можно было бы оставить в США.

Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников минобороны Украины и «Львовского арсенала» в рамках расследования дела о краже 1,5 млрд грн ($39,9 млн) при закупке 100 тыс. минометных снарядов.

Ранее на Украине заблокировали канал Viber, предупреждающий об облавах на военнообязанных.

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