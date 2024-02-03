В США призвали нанести удар по Ирану

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что администрации нынешнего главы государства Джо Байдена следует нанести прямой удар по Ирану после американских атак на проиранские силы в Ираке и Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Я не говорю, что эта первая атака должна представлять угрозу режиму. Внутри Ирана есть множество целей, базы сил Кудс, системы противовоздушной обороны и другие, которые было бы неплохо уничтожить и которые послужили бы сигналом», — подчеркнул Болтон.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили более 125 снарядов за 30 минут.

Ранее эксперты оценили вероятность полномасштабной войны США и Ирана.