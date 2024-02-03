В Госдуме предрекли большие проблемы Евросоюзу из-за поддержки Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидеры Евросоюза (ЕС), приняв решение о выделении €50 млрд в поддержку Украины, обрекают свои страны на все большие проблемы. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Это спусковой крючок, который приведет в движение политические процессы в Евросоюзе», — написал Володин, комментируя решение Евросоюза.

По словам спикера Госдумы, деньги из бюджета ЕС потратят на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем. Володин отметил, что в ряде европейских стран сложилась тяжелая ситуация в сельском хозяйстве. Так, из-за роста цен на топливо, а также сокращения субсидий тысячи фермеров проводят забастовки и протесты.

Володин напомнил, что в 2023 году количество банкротств в Германии выросло на четверть, а во Франции закрылось рекордное за шесть лет число компаний.

«Политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона. Закрывающиеся европейские предприятия переезжают в Соединенные Штаты. Можно предвидеть, чем все это закончится», — написал спикер Госдумы.

1 февраля Евросоюз одобрил помощь Украине на €50 млрд, но поставил определенные условия. В их числе соблюдение демократических принципов и прав человека, включая права меньшинств, и верховенство закона.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что пакет помощи Украине, предоставляемый ЕС, не сможет стать заменой поддержки Киева со стороны США.

Ранее Макрон заявил, что России не следует рассчитывать на усталость в ЕС от украинского конфликта.