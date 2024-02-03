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Кандидат в премьеры Грузии заявил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию

Кобахидзе заявил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии

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Global Look Press

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе в своей предвыборной правительственной программе основными задачами обозначил вступление в Европейский союз и НАТО, мирное урегулирование отношений с Россией и возвращение территорий Абхазии и Южной Осетии в состав республики мирным путем. Об этом сообщает РИА Новости.

Программа под названием «Для строительства европейского государства» поступила в грузинский парламент. 8 февраля парламент соберется, чтобы выразить доверие кандидату в премьер-министры, его составу правительства и правительственной программе.

«Главной задачей государства остается членство Грузии в Европейском союзе и евроатлантических структурах, восстановление территориальной целостности страны мирным путем...» — говорится в программе Кобахидзе.

Грузия ввела войска в Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года после того, власти объявили о независимости региона. Цхинхвал был подвергнут обстрелу. Россия направила в Южную Осетию миротворцев, а 26 августа признала суверенитет этой республики и Абхазии, с которой у Грузии несколько лет назад также произошел конфликт.

Грузия до сих пор отказывается признавать независимость республик.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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