Bloomberg узнал об опасениях Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опасается реакции западных союзников на отставку главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам украинского военного, чьи слова приводит агентство, в стране могут начаться беспорядки, если Залужного все же уволят.

Bloomberg пишет, что Зеленский мог бы просто уволить Залужного и закончить эту «игру», однако в команде президента беспокоятся о сигнале, который это пошлет Западу.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Военному якобы предложили должность посла, но тот отказался. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в интервью «Украинской правде» сказал, что разговоры об отставке Залужного не соответствуют действительности, такое решение не принималось в офисе Зеленского.

Также американская газета The New York Times сообщала, что украинские власти отменили решение об увольнении Залужного, после того как информация об отставке была обнародована без их согласия.

Позднее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Зеленский хотел уволить Залужного из-за уничтожения самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.