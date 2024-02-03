Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Bloomberg узнал об опасениях Зеленского

Bloomberg: Зеленский опасается реакции Запада на отставку Залужного

close
100%
Gleb Garanich/AP

Президент Украины Владимир Зеленский опасается реакции западных союзников на отставку главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам украинского военного, чьи слова приводит агентство, в стране могут начаться беспорядки, если Залужного все же уволят.

Bloomberg пишет, что Зеленский мог бы просто уволить Залужного и закончить эту «игру», однако в команде президента беспокоятся о сигнале, который это пошлет Западу.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Военному якобы предложили должность посла, но тот отказался. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в интервью «Украинской правде» сказал, что разговоры об отставке Залужного не соответствуют действительности, такое решение не принималось в офисе Зеленского.

Также американская газета The New York Times сообщала, что украинские власти отменили решение об увольнении Залужного, после того как информация об отставке была обнародована без их согласия.

Позднее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Зеленский хотел уволить Залужного из-за уничтожения самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

Все новости на тему:
Отставка Залужного?
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами