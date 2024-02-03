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Италия возглавила миссию Евросоюза в Красном море

Министр обороны Крозетто: ЕС попросил Италию возглавить миссию в Красном море

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Andrew Medichini/AP

Тактическое командование миссией Евросоюза по обеспечению безопасного судоходства в Красном море передано Италии. Об этом сообщает издание Ansa.

«Евросоюз попросил Италию взять на себя адмиралтейское командование операцией Aspides в Красном море», — сказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Министр охарактеризовал миссию Aspides как «важную и срочную». По мнению Крозетто, просьба Евросоюза — это «признание профессионализма Военно-морских сил Италии».

1 февраля сообщалось, что Италия направит военный корабль и самолеты на борьбу с хуситами в Красном море. Министр обороны Гуидо Крозетто подчеркнул, что атаки хуситов в Красном море подрывают европейскую экономику, поскольку ведут к сокращению на 38% проходимости судов в зоне, а также увеличению сроков транспортировки на 10-12 дней и риску маргинализации средиземноморских портов.

22 января в ЕС договорились о проведении миссии в Красном море по защите коммерческих судов от обстрелов со стороны хуситов.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ускорить начало этой операции.

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