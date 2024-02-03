На Западе назвали причину, по которой Орбан изменил мнение по помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал свое согласие на выделение Европейским союзом помощи Украине в размере $50 млрд в результате уговоров со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Макрон в январе пригласил Орбана на обед в Елисейский дворец, во время которого попросил поделиться мнением, как лучше интегрировать восточные страны Европы. По словам собеседников издания, французский лидер сыграл ключевую роль в переговорах с венгерским премьером.

Один из источников заметил, что Макрон никогда не хотел антагонизировать Орбана, но, напротив, желал привлечь его на свою сторону.

В свою очередь близкие к итальянскому правительству источники рассказали, что Мелони начала свою дипломатическую работу еще до голосования в декабре, когда Орбан наложил вето помощь Украине, поскольку он с самого начала не поддерживал инициативу. Итальянский премьер начала действовать перед голосованием в январе, она переговорила с венгерским коллегой по телефону, встретилась в роскошном брюссельском отеле «Амиго» для часовой беседы и еще раз утром перед саммитом.

По данным Politico, эта «атака очарованием» помогла главе Европейского совета Шарлю Мишелю в срочном порядке собрать саммит и объявить о долгожданной сделке.

Орбану пришлось согласиться с давлением коллег, чтобы избежать крупного политического скандала. Накануне финального голосования лидеры ЕС якобы показали ему, «кто здесь главный», рассказали собеседники издания.

Politico также сообщало, что в Европейском союзе придумали план «Б» на тот случай, если бы 1 февраля на саммите ЕС Орбан все же заблокировал бы выделение финансовой помощи Украине. План состоял в том, что в ходе встречи представители ЕС поддержали бы увеличение финансирования Европейского фонда мира.

Ранее Орбан рассказал, что поможет разрешить конфликт на Украине.