Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили, что Макрон приближает ядерную войну с Россией

Филиппо: Макрон приближает ядерную войну с Россией

close
100%
Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон приближает ядерную войну с Россией. Об этом лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в в своем аккаунте в соцсети X (бывши Twitter).

«Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза», — осмелился заявить Макрон в Швеции!» — поделился политик.

Он добавил, что такое поведение является государственной изменой, так как слова президента Макрона противоречат военной доктрине страны. Фактически Париж передаст ядерное оружие Евросоюзу. А это значит, что оно может быть использовано в гипотетическом конфликте Польши или Латвии с Россией.

До этого руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби говорила, что Соединенные Штаты Америки готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами