Президент Франции Эммануэль Макрон приближает ядерную войну с Россией. Об этом лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в в своем аккаунте в соцсети X (бывши Twitter).

«Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза», — осмелился заявить Макрон в Швеции!» — поделился политик.

Он добавил, что такое поведение является государственной изменой, так как слова президента Макрона противоречат военной доктрине страны. Фактически Париж передаст ядерное оружие Евросоюзу. А это значит, что оно может быть использовано в гипотетическом конфликте Польши или Латвии с Россией.

До этого руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби говорила, что Соединенные Штаты Америки готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.