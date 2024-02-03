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Власти Турции назначили нового главу Центробанка страны

Эрдоган назначил экс-зампреда Центробанка Турции Карахана главой регулятора

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Lefteris Pitarakis/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил бывшего заместителя председателя Центробанка страны Фатиха Карахана главой регулятора. Указ президента опубликовала официальная газета турецкой республики Resmi gazete.

Отмечается, что решение подписано Эрдоганом и вступило в силу с момента публикации.

До этого председатель Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан приняла решение уйти в отставку и попросила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить ее просьбу в связи с тем, что на нее и ее семью оказывается давление.

В четверг Центральный банк Турции повысил ключевую учетную ставку с 42,5% до 45% по итогам заседания. Этот шаг регулятора совпал с прогнозами аналитиков.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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