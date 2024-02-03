Власти Турции назначили нового главу Центробанка страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил бывшего заместителя председателя Центробанка страны Фатиха Карахана главой регулятора. Указ президента опубликовала официальная газета турецкой республики Resmi gazete.

Отмечается, что решение подписано Эрдоганом и вступило в силу с момента публикации.

До этого председатель Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан приняла решение уйти в отставку и попросила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить ее просьбу в связи с тем, что на нее и ее семью оказывается давление.

В четверг Центральный банк Турции повысил ключевую учетную ставку с 42,5% до 45% по итогам заседания. Этот шаг регулятора совпал с прогнозами аналитиков.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.