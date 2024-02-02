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Политолог заявил, что помощь от ЕС не поможет Украине на поле боя

Миршаймер: помощь ЕС для Украины не повлияет на успехи России на фронте

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David Mdzinarishvili/Reuters

Профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что выделенная Европейским союзом финансовая помощь Украине не повлияет на расстановку сил в ходе конфликта с Россией.

«Вот в чем настоящая проблема: в конце концов эти деньги не окажут существенного влияния на то, что происходит на поле боя, и, как следствие, ситуация будет и дальше складываться в пользу России», — отметил он.

Миршаймер добавил, что у Запада нет промышленной базы, способной создать большое количество вооружений для ВСУ, поэтому новый текущий пакет помощи пойдет на поддержание правительства на плаву, а не для покупки новой техники.

1 февраля ЕС одобрил помощь Киеву на €50 млрд, но поставил определенные условия. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, и верховенство закона.

Испанская газета El País написала, что этого транша Европейского союза не хватит, чтобы достичь «своих целей» в конфликте с Россией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России не следует рассчитывать на усталость в Евросоюзе (ЕС) от украинского конфликта.

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