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В России приостановили внедрение МКБ-11

Правительство РФ приостановило внедрение справочника болезней МКБ-11

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Российское правительство приостановило внедрение в стране Международной статистической классификации болезней 11-й версии (МКБ-11). Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приостановить действие плана мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11)», — говорится в сообщении.

План приостанавливается на территории Российской Федерации на 2021-2024 год.

В мае 2023 года депутат Госдумы из рядов КПРФ Ирина Филатова выступила с предложением ввести мораторий на одиннадцатую версию Международной классификации болезней (МКБ-11). Об этом она написала в своем Telegram-канале, объяснив это предложение тем, что в МКБ-11 транссексуальность не считается болезнью.

Ранее российские врачи пожаловались на переработки.

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